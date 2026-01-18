Le parole del presidente del Torino Urbano Cairo dopo la sconfitta contro la Roma in casa: “Obrador era in tribuna oggi”

Torino che ha perso per 2-0 in casa contro la Roma. A fine partita, ha parlato Urbano Cairo. Queste le sue parole: “Speravo in un bel non c’è due senza il tre, invece no. Stasera la Roma ha fatto meglio di noi. Nel primo tempo abbiamo lasciato spazi, rispetto a Roma abbiamo giocato in maniera un po’ diversa, aggredendoli un po’ meno. Quando li fai giocare sono giocatori tecnici e importanti. Poi abbiamo avuto occasioni importanti. Partita in cui siamo rimasti in partita, ma poi abbiamo perso Dybala. Però certamente mi aspettavo molto meglio. Non credo, non penso sia un problema giocare in casa. Tra le partite perse c’è anche la partita contro il Cagliari dove abbiamo stra dominato. Dobbiamo cercare in casa assolutamente di sfruttare di più il campo nostro e i nostri tifosi. Mercato? Obrador è arrivato, è già qui. Ha visto la partita con noi. Affare fatto, non ha firmato ma è arrivato dal Benfica per fare le visite. E poi abbiamo altre cose. Appena c’è concretezza annunciamo. In questo momento il mister ha fatto una scelta di questo genere per quanto riguarda i non convocati. Evidentemente è anche giusto per alcuni avere la possibilità di giocare di più. Anche questo è un fatto da considerare. Zapata ha lasciato il ritiro per un motivo personale. Il mercato non c’entra nulla”.

Cairo sulla Primavera

Cairo ha parlato anche della Primavera: “Ieri ero a vedere la Primavera, l’ho vista bene. Meritavamo di vincere la partita, abbiamo avuto occasioni importanti. Mancate di poco. Ludergnani sta lavorando, abbiamo alcune cose in ballo. Sta lavorando bene e faremo delle cose per rafforzare la squadra. Ho parlato con la squadra finita la partita e li ho visti motivati. Molto determinati a fare bene questo girone di ritorno”.