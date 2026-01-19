Il calciatore del Torino, in prestito ad Empoli, si è operato dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio destro: stagione finita

Un altro crociato, stavolta quello del ginocchio destro (13 mesi fa era stato quello sinistro): si chiude qui la stagione di Pietro Pellegri. L’attaccante, in prestito all’Empoli, ha subito l’intervento per la ricostruzione del legamento e sarà costretto ancora una volta a fermarsi. La stagione 2024/2025 si era interrotta a dicembre 2024 per lo stesso intervento, poi a novembre scorso Pellegri era finalmente tornato in campo. Ora il nuovo stop e la nuova rincorsa.