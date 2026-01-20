I due giocatori saranno sottoposti ad accertamenti strumentali dopo gli infortuni di domenica contro la Roma

Un problema al flessore ha fermato Gineitis nell’intervallo di Torino-Roma: il lituano si sottoporrà ad accertamenti quest’oggi. Lo stesso farà Aboukhlal, la cui partita è durata poco più di mezz’ora sempre per un guaio muscolare. La speranza di Baroni è quella di recuperarli in vista di sabato ma prima saranno da scongiurare eventuali lesioni.