I due giocatori saranno sottoposti ad accertamenti strumentali dopo gli infortuni di domenica contro la Roma

Un problema al flessore ha fermato Gineitis nell’intervallo di Torino-Roma: il lituano si sottoporrà ad accertamenti quest’oggi. Lo stesso farà Aboukhlal, la cui partita è durata poco più di mezz’ora sempre per un guaio muscolare. La speranza di Baroni è quella di recuperarli in vista di sabato ma prima saranno da scongiurare eventuali lesioni.

Zakaria Aboukhlal of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and Udinese Calcio.

ultimo aggiornamento: 20-01-2026

cari53
cari53
1 ora fa

Nn stiamo lavorando x il futuro … dov’è il problema

Kawasaki77
Kawasaki77
3 ore fa

Che ansia!!!

