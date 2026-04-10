Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dall’idea Okoli per la difesa alla riparazione del totem di Superga

Tuttosport

Toro, nuova idea Okoli

In estate andranno sicuramente via Maripan e Marianucci: primi sondaggi con il Leicester per il centrale che debuttò in Nazionale con Spallettti.

Ma con D’Aversa è un’altra difesa

Il tecnico ha puntato subito su Coco, Ismajli ed Ebosse e li ha saputi proteggere dalla mediana.

Il totem di Superga pronto per il 4 maggio

Il Circolo Soci si è subito attivato dopo l’azione vandalica. L’intervento è già cominciato e mira a restituirlo alla collettività perché il Grande Torino è di tutti.

La Stampa

Uno stadio per amico il Toro di D’Aversa cerca il tris di vittorie

Domani contro il Verona il nuovo tecnico vuole confermarsi, solo Mazzarri (2018) ha fatto 9 punti nelle prime 3 sfide in casa.

La Gazzetta dello Sport

Toro, l’ora d Che la carta di D’Aversa per allungare il passo

L’attaccante domani sarà titolare contro il Verona l’obiettivo è di portare a 2 la media di punti a partita.