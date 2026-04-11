L’ultima vittoria granata di 4 anni fa, la rimonta subita nel finale e il rigore fallito da El Kaddouri: i precedenti di Torino-Verona

Archiviata la vittoria esterna contro il Pisa, il Torino di D’Aversa è chiamato a un altro risultato utile in Campionato e, soprattutto, tra le mura del Grande Torino. I granata, imbattuti in casa da due gare consecutive, ospiteranno il Verona di Sammarco penultimo in classifica.

I precedenti all’Olimpico Grande Torino sorridono ai granata che hanno vinto in 11 occasioni nei 31 incontri disputati, a fronte di 3 successi gialloblù. Anche se regna un forte equilibrio in casa granata dove si contano anche 17 pareggi tra le due squadre.

L’ultimo precedente al Grande Torino risale al 6 aprile 2025, incontro terminato in parità dopo l’iniziale vantaggio dei gialloblù e l’immediato pareggio di Elmas, che rimedia all’errore dal dischetto di Che Adams.

Serie A 2021/2022: l’ultima vittoria granata

Per risalire all’ultima vittoria casalinga del Torino contro il Verona bisogna andare indietro di 4 stagioni, precisamente all’annata 2021/2022 quando in panchina sedeva Ivan Juric. E’ il secondo anno dell’allenatore croato sulla panchina granata e il suo Toro affronta il Verona Tudor alla 18a giornata di Serie A. Il Torino va in vantaggio nel primo tempo con Pobega che approfitta di un pallone vagante in area di rigore per ribadire in rete il gol vittoria. Finisce 1-0.

Serie A 2017/2018: Il Torino si fa rimontare nel recupero

Il Torino di Sinisa Mihajlovic, alla sua seconda e ultima esperienza in granata, si porta sul 2-0 al tramonto del primo tempo grazie ai gol di Falque e Niang che mandano in confusione la difesa gialloblù. Una partita che cambia volto nel secondo tempo, dove i granata crollano nel finale subendo 2 gol da parte di Kean e Pazzini nel recupero, condannando sempre di più il futuro del tecnico serbo.

Serie A 2014/2015: quel rigore sbagliato da El Kaddouri

E’ il Torino di Ventura che, alla 3a giornata di Campionata, ospita il Verona di Mandorlini. Dopo un primo tempo equilibrato, la sblocca il Verona con Ionita e il Torino ha anche l’opportunità di pareggiare i conti dal dischetto all’88’ minuto. Il tiro di El Kaddouri si spegne tra le braccia di Rafael che sigilla la vittoria gialloblù.