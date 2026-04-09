Il Toro ospita l’Hellas Verona di Sammarco in occasione della 32a giornata di Serie A, ecco dove vedere l’incontro
Reduce dalla vittoria esterno contro il Pisa, il Toro si prepara ad ospitare l’Hellas Verona allo stadio Olimpico Grande Torino, in occasione della 32a giornata di Serie A. Sfida significativa per la stagione granata che potrebbe avvicinare ancor di più i granata ad una salvezza che sembra sempre più certa. I gialloblù, invece, sono alla ricerca di punti necessari per darsi un ultima chance per evitare la retrocessione, incubo che grava come un macigno sulle spalle dei veneti.
L’incontro potrà essere visto sull’applicazione e sul sito di DAZN. Per accedere ai contenuti sarà necessario essere in possesso di un abbonamento.