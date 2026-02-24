Debacle del Toro a Marassi, il Genoa vince 3-0 e aggancia i granata in classifica. Un Pedersen disastroso entra e regala il tris al grifone
Una partita incommentabile quella del Torino contro il Genoa, con i liguri che asfaltano il Torino di Marco Baroni per 3-0, in gol Norton-Cuffy, Ekuban e Junior Messias. Una partita fatta di errori (su tutti e 3 i gol), di inconsapevolezza del momento – aspetto ripreso anche da capitan Vlasic nel post partita – e una bassezza tecnica senza eguali. Una partita approcciata molto bene dal grifone invece, che nel primo tempo alza da subito i giri del motore, mettendo in difficoltà il Toro. Un Genoa senza paura di gestire la manovra, di costruire dal basso con qualità, rapidità e correndo anche qualche rischio nei momenti giusti.
Pedersen: impatto horror
Come se non fosse bastata la doppia mancata marcatura di Lazaro nei primi due gol – che ha comunque permesso all’austriaco di guadagnarsi la permanenza in campo per 90′ – all’83’ ci pensa Pedersen a battere ogni record. L’esterno norvegese entra in campo quando il cronometro di Guida segna 82:23, neanche il tempo di un paio di passaggi con Coco che al minuto 82:40 (17 secondi dopo) scivola ricevendo il passaggio di ritorno del difensore granata e permette a Messias di involarsi verso la porta a tu per tu con Paleari, concedendo quindi la palla che varrà il definitivo 3-0 al Genoa.
Pedersen simbolo di un Toro incosciente
Il terribile scivolone di Pedersen non è che il perfetto riassunto del momento dei granata, il momento di una squadra forse incapace di comprendere la situazione in cui si trova o che semplicemente non vuole rendersene conto. Un Toro che oggi con le dichiarazioni di Baroni e Lazaro nel pre partita prometteva tenacia, spirito battagliero e che in campo a portato esattamente l’opposto, addirittura chiudendosi in difesa per alcuni minuti dopo il primo gol subito.
in 41 anni di Toro penso che un terzino destro cosi’ scarso sia stato solo….dembele’. Altri davvero non ne ricordo, nemmeno nei tempi bui di soonees, primo ezio rossi e Lerda