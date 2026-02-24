Debacle del Toro a Marassi, il Genoa vince 3-0 e aggancia i granata in classifica. Un Pedersen disastroso entra e regala il tris al grifone

Una partita incommentabile quella del Torino contro il Genoa, con i liguri che asfaltano il Torino di Marco Baroni per 3-0, in gol Norton-Cuffy, Ekuban e Junior Messias. Una partita fatta di errori (su tutti e 3 i gol), di inconsapevolezza del momento – aspetto ripreso anche da capitan Vlasic nel post partita – e una bassezza tecnica senza eguali. Una partita approcciata molto bene dal grifone invece, che nel primo tempo alza da subito i giri del motore, mettendo in difficoltà il Toro. Un Genoa senza paura di gestire la manovra, di costruire dal basso con qualità, rapidità e correndo anche qualche rischio nei momenti giusti.

Pedersen: impatto horror

Come se non fosse bastata la doppia mancata marcatura di Lazaro nei primi due gol – che ha comunque permesso all’austriaco di guadagnarsi la permanenza in campo per 90′ – all’83’ ci pensa Pedersen a battere ogni record. L’esterno norvegese entra in campo quando il cronometro di Guida segna 82:23, neanche il tempo di un paio di passaggi con Coco che al minuto 82:40 (17 secondi dopo) scivola ricevendo il passaggio di ritorno del difensore granata e permette a Messias di involarsi verso la porta a tu per tu con Paleari, concedendo quindi la palla che varrà il definitivo 3-0 al Genoa.

Pedersen simbolo di un Toro incosciente

Il terribile scivolone di Pedersen non è che il perfetto riassunto del momento dei granata, il momento di una squadra forse incapace di comprendere la situazione in cui si trova o che semplicemente non vuole rendersene conto. Un Toro che oggi con le dichiarazioni di Baroni e Lazaro nel pre partita prometteva tenacia, spirito battagliero e che in campo a portato esattamente l’opposto, addirittura chiudendosi in difesa per alcuni minuti dopo il primo gol subito.