Le parole dell’allenatore del Torino Marco Baroni ai microfoni di DAZN prima del delicatissimo match contro il Genoa a Marassi

Il tecnico fiorentino del Toro ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Genoa-Torino, facendo riferimento a situazione di classifica e alla delicata partita che aspetta i granata a Marassi.

L’intervista

A Baroni si è chiesto se una partita così delicata può essere anche giocata in maniera sporca, ecco come ha risposto: “Bisogna fare una partita di grande livello temperamentale. La squadra deve essere centrata e lo sarà”.

Si è poi chiesto all’allenatore toscano se fosse preoccupato per la classifica: “La classifica non ci piace, dobbiamo lottare partita per partita per migliorarla”.

Si è infine chiesto il motivo della scelta di schierare Sandro Kulenovic titolare: “Io sono abituato così, i ragazzi lo sanno che uno parte e uno entra a gara in corso; abbiamo bisogno di tutti. Oggi abbiamo optato per più mobilità e profondità, ma Duvan (Zapata) è per noi fondamentale”.