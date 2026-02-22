La moviola in diretta di Genoa-Torino: gli episodi da moviola di Genoa-Torino, sfida diretta da Guida
La sfida Genoa-Torino, è diretta da Guida, fischietto di Torre Annunziata. A seguire ecco gli episodi più controversi del match giocato al Ferraris, valido per la 26 giornata di campionato.
Gli episodi da moviola
47′ Espulso Ilkhan: rosso diretto al centrocampista del Torino.
Dalle immagini è evidente l’entrata del turco direttamente sulla caviglia di Colombo. Il giocatore granata si rende subito conto di quanto accaduto, non serve una revisione Var.
42′ Mani in area di Ekuban
Dalle immagini si vede il tocco col braccio del giocatore del Genoa: Guida lo giudica attaccato al corpo ma la scelta di far proseguire lascia perplessi considerate le decisioni prese nelle ultime settimane per interventi simili.
Rigore non dato e cambia tutto. Non che ci aspettassimo di recuperarla, ma così è già chiusa. Togli Lazaro e metti dentro Prati e Casadei, così da provare un nuovo centrocampo tutto ravennate che resta l’unica speranza di non sprofondare.