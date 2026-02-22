Genoa-Torino, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Dopo i recenti risultati deludenti, il Torino sarà chiamato a rialzare la testa nella trasferta contro il Genoa. Al Ferraris andrà in scena una sfida tra due squadre sulla carta equilibrate, ma con il sostegno di gran parte dello stadio i liguri proveranno a spingere sull’acceleratore per regalare una gioia ai propri tifosi. Per i granata, invece, sarà fondamentale tornare a fare punti per non complicare ulteriormente una classifica già delicata. Segui Genoa-Torino in diretta su Toro.it.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI GENOA-TORINO

Genoa-Torino: la diretta

47′ Brutto intervento di Ilkhan sulla caviglia di Malinovskyi, in gergo si direbbe “piede a martello” del turco

47′ Rosso per Ilkhan, fallo a centrocampo su Malinovskyi ed espulsione per il turco a pochi secondi dal termine

46′ Ammonito Simeone per un fallo su Baldanzi a metà campo

46′ Vengono assegnati 2′ di recupero

43′ L’arbitro dice che è tutto confermato, nessun calcio di rigore per il Toro

42′ Proteste del Toro, che su corner trova una deviazione di mano di Ekuban sul tap-in di maripan: check in corso al VAR

40′ Baldanzi fa tunnel a Maripan, arriva al limite e calcia, Paleari respinge e, in fotocopia dell’1-0, il primo ad arrivarci è un giocatore del genoa, Ekuban che fa 2-0

40′ Gol del Genoa, 2-0 rete di Ekuban

38′ Cross brutto sul primo pallo, Genoa che allontana la minaccia e guadagna anche un calcio di punizione per rifiatare

38′ Toro che, con Obrador e Vlasic, guadagna il primo corner del match

35′ Ci prova Obrador! Tiro da fuori dello spagnolo e grande parata di Bijlow

33′ Malinovskyi sulla barriera, contro cross di Norton-Cuffy e poi nuovo cross di Baldanzi, stacca Vasquez sul secondo palo: palla che esce fuori

32′ Punizione dal limite dell’area del Torino per il Genoa: Ebosse tira giù Colombo e regala una chance al mancino di Malinovskyi

27′ Toro che continua a sbagliare passaggi, lanci e controlli, momento di totale confusione dei granata

25′ Cross di prima intenzione di Lazaro dalla destra, ma la difesa del Genoa non permette ai centravanti granata di saltare e colpire il pallone

22′ Ekuban entra in area dalla destra e calcia angolato, Paleari para ma prima di tutti arriva Norton-Cuffy che fa 1-0 a porta sguarnita: colpevolissimo Lazaro che si è fatto anticipare dall’avversario

22′ Gol del Genoa, rete di Norton-Cuffy, 1-0

21′ Lancio di 40 metri di Malinovskyi verso l’area di rigore dove si era inserito Ellertsson, pallone che però termina sul fondo

18′ Toro che in fase di non possesso sembra schierarsi a 5 in difesa

17′ Cambio gioco indecifrabile di Lazaro che manda la palla in zona Bijlow: forse la volontà era di cercare Obrador sulla corsia opposta

15′ Ci prova il Toro con una buona triangolazione sulla destra con Lazaro, Vlasic e Coco, il cross del difensore verso Simeone viene allontanato dalla retroguardia rossoblù

13′ Cross teso dalla destra verso Colombo sul primo palo: in spaccata, il centravanti del Genoa trova le mani di Paleari a negargli la gioia del gol

12′ Fallo in ritardo di Maripan su Colombo, solo richiamo verbale per il cileno che ha rischiato l’ammonizione

11′ Bella ripartenza del toro con Lazaro, che scarica per obrador, ma il pallone di ritorno in area di rigore per l’austriaco viene allontanato: forse Obrador avrebbe potuto provare la conclusione con il destro da fuori area

10′ Continua il prolungato possesso rossoblù: Genoa che ora cerca una verticalizzazione con Marcandalli ma interviene Paleari nella sua area di rigore e fa sua la sfera

7′ Ritorna a bussare il Genoa alle porte dell’area di rigore avversaria, gestisce Baldanzi che si sposta su Malinovskyi che con l’esterno fa partire un filtrante fuori misura per Colombo: rinvio dal fondo per Paleari

5′ Cross di Vasquez dalla sinistra, Colombo controlla e conclude al volo, tiro respinto da pochi passi, ma Genoa che sta alzando sempre più i giri del motore

4′ Altra palla persa da Ebosse, doppio cross teso del grifone respinto dalla difesa granata

3′ Altra uscita sbagliata dei granata, con Ilkhan che sbaglia la verticalizzazione per Simeone e regala palla ai rossoblù

1′ Erroraccio di Ebosse e Maripan che non si intendono e regalano palla a Ekuban che non trova spazio per il tiro e perde il pallone

1′ Guida dà il via al match, primo possesso per il Torino

Genoa-Torino 2-0: il tabellino

Marcatori: pt 22′ Norton-Cuffy (G), pt 40′ Ekuban (G)

Ammoniti: pt 46′ Simeone (T)

Esplusi: pt 47′ Ilkhan (T)

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Baldanzi, Ellertsson; Ekuban, Colombo. A disp. Leali, Sommariva, Sabelli, Zatterstrom, Doucoure, Amorim, Junior Messias, Martin, Masini, Onana, Cornet, Vitinha, Ekhator. All. De Rossi.

Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Kulenovic, Simeone. A disp. Israel, Siviero, Marianucci, Ismajli, Pedersen, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Casadei, Ilic, Anjorin, Prati, Zapata, Njie. All. Baroni.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Assistenti: Ceccon e Bianchini. IV uomo: Sozza. Var: Maresca. Avar: Fourneau.

Genoa-Torino: il prepartita

12.20 Squadre rientrate negli spogliatoi: tra poco si parte!

12.00 Squadre in campo per riscaldamento davanti ai primi tifosi che sono già entrati allo stadio. A differenza di quanto accade in casa, qui il tifo organizzato è presente in trasferta: sold out anche il settore ospiti.

11.45 Squadre arrivate allo stadio. A breve si scende in campo per il consueto riscaldamento prepartita.

11.30 Sono state comunicate le formazioni ufficiali del match. Enzo Ebosse alla prima da titolare in maglia granata.

11.00 In zona stadio sono a breve attesi i pullman delle due squadre. Intanto i primi tifosi iniziano ad arrivare in un Ferraris che si prospetta tutto esaurito.

10.30 Mancano due ore al fischio d’inizio di Genoa-Torino, l’incontro che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris. Tra poco i pullman delle due squadre arriveranno allo stadio e subito dopo inizieranno i soliti riti di preparazione in attesa dell’inizio della partita. La ricognizione sul campo, poi il riscaldamento che precederà il fischio del direttore di gara.

Genoa-Torino: le formazioni ufficiali

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Baldanzi, Ellertsson; Ekuban, Colombo. A disp. Leali, Sommariva, Sabelli, Zatterstrom, Doucoure, Amorim, Junior Messias, Martin, Masini, Onana, Cornet, Vitinha, Ekhator. All. De Rossi.

Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Kulenovic, Simeone. A disp. Israel, Siviero, Marianucci, Ismajli, Pedersen, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Casadei, Ilic, Anjorin, Prati, Zapata, Njie. All. Baroni.

Genoa-Torino: dove vedere la partita in TV e streaming

Genoa-Torino in diretta sarà trasmessa da DAZN. Sarà possibile seguire in streaming la partita del Toro su Dazn attraverso Smart Tv, tablet e dispositivi abilitati, se in possesso di abbonamento.