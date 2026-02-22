L’esterno austriaco numero 20 del Torino ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Genoa-Torino a Marassi: l’intervista

Prima del match contro il Genoa che inizierà alle ore 12:30 a Marassi (tutto esaurito), l’esterno granata Valentino Lazaro ha parlato ai microfoni di DAZN sulla partita e sulla situazione che sta vivendo il suo Torino, che oggi necessita dei 3 punti per allontanarsi dalla pericolosa zona retrocessione.

L’intervista

Dapprima si è chiesto a Lazaro se si fosse compresa l’importanza di una partita così delicata e questa è stata la risposta dell’austriaco: “Capiamo l’importanza della partita e abbiamo parlato tanto tra noi, ma ora dobbiamo dimostrare cosa sappiamo fare sul campo, dando tutto non solo per vincere, ma anche per migliorare le prestazioni e segnare più gol. Dobbiamo provare riportare i tifosi allo stadio: è una situazione difficile.”

In seguito nello specifico si è chiesto al 20 granata quale può essere il suo apporto alla partita e alla stagione dei granata per uscire da questa dura situazione: “Dobbiamo tutti capire la maglia e la storia del Toro e dimostrarlo in campo lavorando, io in primis”.