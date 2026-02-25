I numeri di Torino-Lazio: solo tre vittorie esterne per Sarri, un solo successo in casa nel 2026 per il Toro

Reduce dalla pesante sconfitta contro il Genoa e dal conseguente cambio in panchina, il Toro è chiamato a reagire in questo finale di stagione. Con tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione, l’obiettivo di Roberto D’Aversa è quello di dare subito una scossa alla squadra, provando ad allontanarsi quanto prima dalle zone calde della classifica. Il primo impegno del nuovo tecnico sarà contro Maurizio Sarri e la sua Lazio, formazione che in questa stagione fatica lontano dalle mura amiche.

Il Toro a caccia di continuità in casa

Il Toro va a caccia di una vittoria casalinga che manca dal 1° febbraio, quando superò il Lecce. Più in generale, D’Aversa dovrà ricucire il rapporto con l’Olimpico Grande Torino, magari già a partire dalla sfida contro la Lazio.

Dopo aver perso in casa soltanto contro l’Atalanta nei primi mesi di campionato, la pesante batosta di novembre contro il Como ha dato il via a una serie di risultati negativi davanti al proprio pubblico, interrotta solo dai successi contro Cremonese e Lecce. Il finale di stagione dei granata passerà inevitabilmente dalla ritrovata solidità interna.

I biancocelesti faticano lontano dall’Olimpico

Di contro, i biancocelesti non brillano in trasferta. La Lazio ha conquistato appena tre vittorie lontano dall’Olimpico, contro Genoa, Parma e Verona e arriva alla sfida dell’Olimpico Grande Torino con tre pareggi nelle ultime tre trasferte.

Nel complesso, il rendimento esterno della squadra di Sarri è nettamente inferiore rispetto a quello casalingo: solo otto gol segnati in tredici partite, a fronte di nove subiti. Numeri ben diversi rispetto a quelli fatti registrare in casa, dove la Lazio ha realizzato dieci reti in più.