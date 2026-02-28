Sarri ritrova Zaccagni ma perde tanti titolari in vista della sfida di domani contro il Torino

Dopo l’esonero di Baroni e l’arrivo in panchina di D’Aversa, il Toro tornerà in campo domani alle ore 18:00 contro la Lazio di Maurizio Sarri. In casa Torino sono diversi i ballottaggi aperti, con gerarchie destinate inevitabilmente a cambiare dopo l’approdo dell’ex Empoli.

Anche Sarri, però, è alle prese con numerosi dubbi da sciogliere nelle prossime ore, soprattutto a causa di un’infermeria che negli ultimi giorni si è progressivamente affollata. Saranno infatti diversi gli assenti e i giocatori in dubbio tra i biancocelesti in vista della trasferta all’Olimpico Grande Torino.

I capitolini hanno ritrovato il capitano Mattia Zaccagni, rimasto ai box per qualche partita a causa di uno stiramento ma già rientrato a pieno regime nell’ultima uscita contro il Cagliari. Se da una parte Sarri può sorridere per il recupero di Zaccagni, dall’altra dovrà però fare i conti con diverse assenze pesanti.

Gli assenti in casa Lazio: Pedro e Rovella out

Pedro e Nicolò Rovella non saranno della partita: il primo tornerà soltanto dopo la sosta a causa di un trauma distorsivo-contusivo alla caviglia destra, mentre il secondo si è sottoposto a un intervento chirurgico per una frattura scomposta alla spalla destra e resterà fuori per circa due mesi.

Out anche Samuel Gigot, fermato da un problema alla caviglia che ha richiesto un intervento per risolvere una criticità di natura cronica.

Gila, Basic e Dia in dubbio

Oltre a loro, restano in dubbio Mario Gila e Toma Bašić, due pedine importanti nello scacchiere di Sarri: il centrale spagnolo è alle prese con un’infiammazione tendinea al ginocchio, mentre il centrocampista ha accusato un problema all’adduttore. Entrambi, con ogni probabilità, non verranno rischiati per preservarli in vista della semifinale di Coppa Italia della prossima settimana contro l’Atalanta.

Non finisce qui: anche Boulaye Dia è in dubbio a causa di un attacco influenzale dell’ultimo minuto. Sarri potrebbe quindi presentarsi a Torino con una formazione fortemente rimaneggiata.