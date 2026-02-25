Il nuovo tecnico del Torino ha reso pubblica sui social tutta la sua emozione nel fare parte della famiglia granata

Roberto D’Aversa, divenuto da poco il nuovo allenatore del Torino, ha voluto rendere pubblici i suoi primi momenti in granata omaggiando, con un post su Instagram, la storia del Toro di cui ora fa parte anche lui: “Il Grande Torino, Superga, la Mole, le Alpi, il Po, il Granata. La Storia del calcio e d’Italia. Mi emoziona sapere che faccio parte anche io di questo universo di passioni, popolarità e sentimenti che si chiama Torinofc1906.

Forza Toro!”

Di seguito il post Instagram.