I messaggi di affetto da parte degli attuali ed ex compagni di squadra di Schuurs dopo la rescissione

Si è chiuso dopo 4 anni il capitolo di Peer Schuurs in maglia Toro. In giornata, il club e il difensore hanno comunicato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto, dopo un calvario iniziato ad ottobre 2023 per l’olandese e non ancora terminato.

Un epilogo amaro, come a volte lo sport sa essere. Sono tanti in questi minuti i messaggi di affetto che giungono sotto ai post Instagram pubblicati sul profilo dell’olandese, da parte di attuali compagni e non.

Dal cuore lasciato da Duvan Zapata, al “Top Player” scritto da Ivan Ilic, giocatori che hanno condiviso lo spogliatoio fino a qualche giorno fa con il difensore. Spiccano però anche messaggi lasciati da ex compagni, come il “Campione” scritto da Bellonanova, “Il mio Brate” di Milinkovic Savic, e l’augurio di Ricci che ha scritto “In bocca al lupo Peer, meriti tanto!”.