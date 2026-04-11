Alcuni giocatori del Torino hanno condiviso sui propri profili social un commento a seguito del successo contro il Verona

Il Torino contro il Verona ha ottenuto una vittoria preziosa contro il Verona che ha permesso ai granata di arrivare a quota 39 punti.

A seguito della buona prestazione, alcuni giocatori granata hanno condiviso sui propri canali social un commento in merito alla partita. Ebosse ha dedicato la vittoria al piccolo Ismael: “Ismael, questa vittoria è per te ❤️‍🩹🕊️”. Simeone ha invece rimarcato l’importanza di aver vinto: “Hoy tenía una motivación especial 👶🏻. Felice per il gol, ma ciò che contava era portare a casa i tre punti per continuare a lottare per il nostro obiettivo”.

Il post di Ebosse

Il post di Simeone