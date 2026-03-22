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Il post sulla pagina Instagram di Rafa Obrador in seguito alla sconfitta per 3-2 contro il Milan nella sfida di San Siro

L’esterno del sinistro del Torino Rafel Obrador ha commentato la sconfitta contro il Milan per 3-2, maturata nella serata di ieri a San Siro, sul proprio profilo Instagram con un post. Di seguito vengono riportate le parole utilizzate dal neoacquisto spagnolo del Torino (uno dei migliori per rendimento tra i nuovi arrivati): “Abbiamo dato il massimo, ma non Ã¨ bastato. Grazie ai tifosi per il vostro supporto.
Ora guardiamo al futuro, Forza Toro!”.

Il post

Ecco il post pubblicato da Obrador sul proprio profilo Instagram:

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ultimo aggiornamento: 22-03-2026

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MondoGranata
MondoGranata
55 minuti fa

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