Torino che nella serata di ieri ha trionfato per 2-1 in casa contro il Sassuolo: ecco le reazioni social dei giocatori granata

Gioia in casa Torino dopo la rimonta che ha portato i 3 punti in casa contro il Sassuolo. Grazie alle reti di Simeone e Pedersen la squadra di D’Aversa ha vinto un’altra partita in casa. Non mancano ovviamente le reazioni social dei giocatori del Torino. Njie ha scritto su Instagram: “Orgoglioso della squadra per i 3 punti e grato per la mia seconda titolarità in Serie A. Il vostro tifo significa tutto per me. Continuerò a dare tutto per voi ragazzi! Forza Toro Sempre!”. Marianucci invece ha scritto: “Sempre carattere Toro, sempre con la stessa mentalità”. Di seguito il post di Njie.