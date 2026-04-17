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L’allenatore granata ha condiviso sul suo profilo un ricordo per il suo ex compagno di squadra

Cordoglio nel mondo del calcio per la scomparsa di Alex Manninger, ex portiere tra le altre anche del Toro, morto ieri a 48 anni in un incidente stradale in Austria. Tra i vari messaggi toccanti, è arrivato anche quello del tecnico granata Roberto D’Aversa, che sul suo profilo Instagram ha ricordato l’ex compagno di squadra ai tempi del Siena.

È stata una notizia tragica che mi ha colto di sorpresa. Una disgrazia che mi rattrista molto. Ho condiviso con Alexander Manninger una stagione molto intensa e positiva a Siena, durante la nostra esperienza da calciatori. Un ragazzo serio e al contempo allegro, disponibile e molto bravo nel suo ruolo. Rip caro Alex

Roberto D’Aversa, head coach of Torino FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and SS Lazio.
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ultimo aggiornamento: 17-04-2026

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Fedelegranata
Fedelegranata
1 ora fa

Ho avuto la casualita’ di sedermi di fianco a lui su un volo nazionale anni fa. Una persona umile e cortese e senza fronzoli oltre ad essere un ottimo portire. Sono veramete scosso per la repentina disgrazia accaduta. Riposa in pace e condoglianze alla famoglia.

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