Le parole di Saul Coco sul proprio profilo Instagram in merito alla stagione appena conclusa, sicuramente non priva di difficoltà

Saul Coco, difensore del Torino, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post per commentare il finire di una stagione molto dura per il Torino, che ha vissuto momenti difficili, venendo addirittura accostato a una possibile retrocessione, salvo riprendersi con il nuovo tecnico Roberto D’Aversa e conquistare una salvezza che, seppur importante, non rappresentava l’obiettivo granata a inizio stagione. Per Coco una stagione altalenante, ma certamente non brillante, a sottolineare come la retroguardia granata sia da ricostruire sul mercato.

Le parole di Coco

Coco si è così espresso: “Si chiude qui questa stagione. È stato un anno intenso, con momenti difficili e situazioni complicate, ma anche queste esperienze fanno parte del percorso e ci aiutano a crescere, imparare e diventare più forti. Portiamo con noi tutto quello che questa stagione ci ha lasciato, con la voglia di continuare a migliorare e guardare avanti con ambizione. Adesso è tempo di riposare, staccare e ricaricare le energie. Grazie a tutti per il supporto durante l’anno”.

Di seguito il post del calciatore.