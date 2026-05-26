La reazione dei giocatori sui social

Conclusa la stagione 2025/26, è tempo di guardare avanti e programmare la prossima stagione. Il giorno dopo il turbolento Derby della Mole andato in scena ieri, è già il momento dei saluti. Enzo Ebosse, arrivato a gennaio in prestito dall’Udinese, si è rivelato nella seconda metà di stagione una pedina importante per D’Aversa, che dal suo arrivo l’ha sempre schierato dal primo minuto alla sinistra del terzetto difensivo granata, facendogli raccogliere 13 presenze consecutive.

In mattinata, il profilo Instagram del calciatore e quello ufficiale del Torino hanno condiviso un post in collaborazione, in cui il centrale di fatto sembra salutare la tifoseria e l’ambiente granata, ringraziandola dopo questi mesi vissuti in granata, in attesa di capire il suo futuro. Il post recita: “Grazie a tutti i tifosi per il sostegno durante questi quattro mesi intensi. Orgoglioso di aver condiviso questi momenti con il gruppo. Sempre forza Toro!“.

Le reazioni social di Simeone e Njie

Il giorno successivo al derby è anche quello delle reazioni e dei messaggi dei calciatori, che sui propri profili social stanno condividendo pensieri dopo la partita e in chiusura di stagione. In particolare, su Instagram sono arrivati i post dei due attaccanti Giovanni Simeone e Che Adams.

L’attaccante argentino ha scritto: «Ciò che abbiamo vissuto ieri è davvero emozionante. Abbiamo rimontato grazie all’unione di tutti, squadra e tifosi! Forza Torino».

Che Adams, invece, ha voluto tracciare una sorta di bilancio della stagione, definita “intensa e ricca di sfide”, esprimendo soddisfazione anche per la rete segnata nel derby: “Stagione intensa, con tante sfide, ma orgoglioso di aver aiutato la squadra nei momenti che contano di più. Segnare un gol importante nel derby rende tutto ancora più speciale“.

A inserirsi all’elenco dei giocatori che hanno commentato sui social la prestazione e l’intera stagione c’è anche Njie: “L’atmosfera che i fan ci hanno dato è stata il massimo! Questa stagione mi ha messo alla prova in ogni modo possibile. Attraverso tutti i momenti difficili . Ho imparato molto e sono cresciuto enormemente come professionista. Esperienze come queste ti plasmano, e so che ne uscirò più forte, più saggio e più preparato per ciò che mi aspetta! Forza Toro!!!”.