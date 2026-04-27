Alcuni giocatori hanno utilizzato i propri canali social per commentare il pareggio ottenuto al Grande Torino contro l’Inter

Giovanni Simeone, al termine del pareggio in rimonta contro l’inter, ha voluto pubblicare un post sul suo profilo Instagram: “Mai dare per morto un Toro!”.

Ecco il post :

La reazione di Adams

Insieme all’argentino anche il compagno di reparto Che Adams ha pubblicato sui propri canali social un post per celebrare la prestazione di squadra: “Lottiamo sempre insieme”. Oltre allo scozzese anche Ebosse si è unito ai festeggiamenti sui social dei compagni di squadra con un post sul suo profilo Instagram: “Gran carattere, bravi ragazzi”. Infine, Njie e Marianucci hanno commentato così il pareggio sui propri social: “A tutto gas. Senza freni. Una partita solida, con la giusta mentalità. Abbiamo continuato a spingere e a lottare!”, “Orgoglio granata, senza arrendersi mai”,



Il post di Adams

