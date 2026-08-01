Il video pubblicato dal calciatore olandese che ripercorre il suo approdo al Torino ufficializzato nella giornata di venerdì

Il Torino ha da poco ufficializzato l’arrivo di un nuovo acquisto a centrocampo, ovvero il classe 2003 olandese Kian Fitz-Jim, arrivato a titolo definitivo dall’Ajax per rinforzare il centrocampo del Toro del neoallenatore Ignazio Abate. Il regista cresciuto nelle giovanili dei lancieri ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che riassume questi giorni di trattativa e trasferimento al Torino.

Dalle visite alla firma

Il video raccoglie foto e brevi clip della giornata dedicata alle visite mediche sostenute a Torino e della firma del contratto alla presenza del direttore tecnico del Toro Gianluca Petrachi. Inoltre sono presenti alcuni dei momenti registrati durante lo shooting fotografico, nel quale Fitz-Jim ha avuto modo di indossare per la prima volta la maglia granata e successivamente la nuovissima divisa da trasferta che ricorda il legame che unisce il club con il River Plate.

Il video

Di seguito il video pubblicato da Kian Fitz-Jim su Instagram.