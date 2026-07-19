Nel pomeriggio di domenica 19 luglio niente allenamento per il Torino: a pranzo è stata servita una grigliata di carne

Dopo l’amichevole di ieri sera e l’allenamento di scarico di stamattina, oggi pomeriggio non si allena il Torino a Pinzolo. Un’ottima occasione per un pranzo speciale a base di carne argentina. Ovviamente sulla griglia. Come testimoniato da Duvan Zapata nelle sue storie su Instagram e come si poteva anche vedere dalla nube di fumo sopra il cielo di Pinzolo, a pranzo i giocatori hanno mangiato in hotel una grigliata di carne. Che sia anche un modo per tifare Argentina? Può essere visto che non ci sono spagnoli al Torino. Simeone spera nel trionfo del fratello questa sera nella finalissima del Mondiale. Da sottolineare il fatto che la grigliata è stata offerta dal capitano, fresco di rinnovo, Duvan Zapata.