Il difensore del Torino ha reagito così sul proprio profilo Instagram alla vittoria della Norvegia contro il Brasile

La Norvegia al termine di una partita combattuta e sofferta contro un avversario blasonato come il Brasile è riuscita a ribaltare il pronostico iniziale che la vedeva sfavorita per il passaggio del turno.

La doppietta di Haaland ha permesso alla Norvegia di conquistare l’accesso ai quarti di finale del Mondiale, grazie al successo per 2-1. Nel prossimo turno i norvegesi affronteranno l’Inghilterra, con in palio un posto in semifinale. Tra i protagonisti attesi c’è anche Pedersen, che proverà a recuperare in tempo per la sfida. Il difensore del Torino è stato infatti costretto a saltare il recente match contro la “Seleção” a causa di un infortunio muscolare. Nonostante l’assenza, al termine della partita ha voluto far sentire il proprio sostegno alla nazionale, pubblicando una storia sul suo profilo Instagram.