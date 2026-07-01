Il saluto sui social del Toqui Maripan al termine della sua esperienza da calciatore del Torino, con oggi scade ufficialmente il suo contratto

Con oggi i giocatori del Torino che erano in scadenza di contratto smettono di essere ufficialmente legati al club granata. Tra questi presente anche Guillermo Maripan, che ha salutato sui social i tifosi e tutto il mondo Toro con una storia su Instagram. Il cileno si è poi ufficialmente trasferito in Brasile allo Sport Club Internacional.

Il saluto sui social

Di seguito le parole d’addio di Maripan.

“Grazie Torino per questi due anni. Grazie di cuore a tutti i tifosi per l’affetto che mi avete dimostrato e a tutte le persone che lavorano nel club. Vi meritate grandi cose e spero che arrivino presto. Forza Toro!”.