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Il classe 2008, titolare nella vittoria di ieri ha condiviso sui propri canali social l’emozione indescrivibile provata

Andrea Luongo continua a trovare spazio, dimostrando si meritarsi di stare con i grandi. Anche nella vittoria di ieri, il classe 2008 è stato schierato da Abate titolare, rispondendo con una buona prestazione. Al termine della partita, il numero 79 granata ha condiviso un post sui social, con un brevissimo messaggio: “Indescrivibile“. Ecco il post:

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ultimo aggiornamento: 03-08-2026

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Jones
Jones
2 ore fa

sono solo amichevoli non esaltiamo il ragazzo,aspettiamo partite più probanti,forza Andrea SFT

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
1 ora fa
Reply to  Jones

Ti sei dimenticato -40

Scin{[Scin(Scin)]}
Scin{[Scin(Scin)]}
2 ore fa

Provate a pensare se fossimo nel 2010, invece che nel 2026 e quindi con un Cairo che non aveva ancora dilapidato tutta la stima, fiducia ed entusiasmo dei tifosi. Un allenatore giovane, con alcuni giovani della primavera in rosa. Saremmo stati tutti contenti, anche senza spese esorbitanti. Il problema, caro… Leggi il resto »

Berggreen
Berggreen
2 ore fa
Reply to  Scin{[Scin(Scin)]}

Com’è che avevi scritto? Un’altra possibilità, dopo 21 anni,a chi non la si dà?

Scin{[Scin(Scin)]}
Scin{[Scin(Scin)]}
1 ora fa
Reply to  Berggreen

Non credo d’aver ma scritto una cosa simile, a meno che non fosse ironico😀😅😅🤣😉

Last edited 1 ora fa by Scin{[Scin(Scin)]}
Sunnapunna
Sunnapunna
52 secondi fa
Reply to  Scin{[Scin(Scin)]}

Siamo penso tutti d’accordo su ciò che hai detto

Charly
Charly
2 ore fa
Reply to  Scin{[Scin(Scin)]}

Esattoooooo! Invece di prenderci per i fondelli, bastava puntare seriamente sulla primavera, far crescere dei giocatori nel vivaio e portarli in prima squadra; avrebbe anche potuto venderne qualcuno… Invece, il Grandioso, ha continuato a fare “sparate” (tipo….”sto seriamente pensando alla Champions “, “la maggiorparte dei tifosi sono con ” e… Leggi il resto »

corrado
corrado
2 ore fa
Reply to  Scin{[Scin(Scin)]}

Proprio così, sarebbe bastato puntare su poche idee ma chiare: settore giovanile, allenatori che fanno gioco e provano a imporlo in campo, scouting, infrastrutture, identità e senso di appartenenza. Io sono convinto che il vero problema di Cairo è che non abbia mai avuto un’idea precisa di cosa volesse fare… Leggi il resto »

Speruma torni Baffone
Speruma torni Baffone
1 ora fa
Reply to  Scin{[Scin(Scin)]}

Esatto. Noi non contestiamo un risultato. E’ la mancanza di un progetto serio sul Toro dei prossimi 10-15 anni investire sui giovani poi qualcuno vendi ok ma continui a mantenere alto il livello e ricompri …. come Atalanta Bologna …. stadio di proprieta’ da ammodernare, Filadelfia completato, il museo ecc…… Leggi il resto »

granata13
granata13
2 ore fa

Non bisogna aver paura di lanciare giovani come lui..ha davvero un grande potenziale,ma giovani con grandi potenziali ne ho visti tantissimi,la differenza la fa la personalità,il muoversi da veterani, chiedere la palla,dirigere..tutte cose che ho visto in lui..deve giocare.

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