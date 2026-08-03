Il classe 2008, titolare nella vittoria di ieri ha condiviso sui propri canali social l’emozione indescrivibile provata
Andrea Luongo continua a trovare spazio, dimostrando si meritarsi di stare con i grandi. Anche nella vittoria di ieri, il classe 2008 è stato schierato da Abate titolare, rispondendo con una buona prestazione. Al termine della partita, il numero 79 granata ha condiviso un post sui social, con un brevissimo messaggio: “Indescrivibile“. Ecco il post:
sono solo amichevoli non esaltiamo il ragazzo,aspettiamo partite più probanti,forza Andrea SFT
Ti sei dimenticato -40
Provate a pensare se fossimo nel 2010, invece che nel 2026 e quindi con un Cairo che non aveva ancora dilapidato tutta la stima, fiducia ed entusiasmo dei tifosi. Un allenatore giovane, con alcuni giovani della primavera in rosa. Saremmo stati tutti contenti, anche senza spese esorbitanti. Il problema, caro… Leggi il resto »
Com’è che avevi scritto? Un’altra possibilità, dopo 21 anni,a chi non la si dà?
Non credo d’aver ma scritto una cosa simile, a meno che non fosse ironico😀😅😅🤣😉
Siamo penso tutti d’accordo su ciò che hai detto
Esattoooooo! Invece di prenderci per i fondelli, bastava puntare seriamente sulla primavera, far crescere dei giocatori nel vivaio e portarli in prima squadra; avrebbe anche potuto venderne qualcuno… Invece, il Grandioso, ha continuato a fare “sparate” (tipo….”sto seriamente pensando alla Champions “, “la maggiorparte dei tifosi sono con ” e… Leggi il resto »
Proprio così, sarebbe bastato puntare su poche idee ma chiare: settore giovanile, allenatori che fanno gioco e provano a imporlo in campo, scouting, infrastrutture, identità e senso di appartenenza. Io sono convinto che il vero problema di Cairo è che non abbia mai avuto un’idea precisa di cosa volesse fare… Leggi il resto »
Esatto. Noi non contestiamo un risultato. E’ la mancanza di un progetto serio sul Toro dei prossimi 10-15 anni investire sui giovani poi qualcuno vendi ok ma continui a mantenere alto il livello e ricompri …. come Atalanta Bologna …. stadio di proprieta’ da ammodernare, Filadelfia completato, il museo ecc…… Leggi il resto »
Non bisogna aver paura di lanciare giovani come lui..ha davvero un grande potenziale,ma giovani con grandi potenziali ne ho visti tantissimi,la differenza la fa la personalità,il muoversi da veterani, chiedere la palla,dirigere..tutte cose che ho visto in lui..deve giocare.