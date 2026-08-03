Con un messaggio sui propri canali social, il Burnley ha augurato ai granata il meglio in vista della prossima stagione

Terminata la sfida tra Burnley e Torino, i padroni di casa hanno condiviso sul proprio account Instagram due foto. Nella prima è ritratto il capitano, Josh Cullen, che mostra l maglia del Torino, mentre nelle seconda si vede il saluto tra le due squadre prima del calcio d’inizio. Queste le parole del Burnley: “Auguriamo al Torino il meglio per la prossima stagione“.

La risposta del Torino

La risposta del Torino non è fatta attendere, con il club che ha commento il post del Burnley. ecco le parole del Torino: “Grazie! Auguriamo anche a voi il meglio! “. Ecco il post: