Il centrale del Toro ha condiviso sui social, durante la giornata di ieri, una foto che lo ritrae insieme a Rafa Obrador

Saul Coco ha condiviso sui social una foto, in cui si vede il centrale del Toro in compagnia di altro volto noto ai tifosi granata: Rafael Obrador. L’esterno, dopo sei mesi al Torino, con il mancato riscatto da parte dei granata aveva salutato i granata. Obrador, nonostante la breve permanenza al Toro è stato molto apprezzato dai tifosi, soprattutto per le sue abilità nei cross e nella manovra offensiva. Ecco la foto: