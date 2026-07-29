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Il centrale del Toro ha condiviso sui social, durante la giornata di ieri, una foto che lo ritrae insieme a Rafa Obrador

Saul Coco ha condiviso sui social una foto, in cui si vede il centrale del Toro in compagnia di altro volto noto ai tifosi granata: Rafael Obrador. L’esterno, dopo sei mesi al Torino, con il mancato riscatto da parte dei granata aveva salutato i granata. Obrador, nonostante la breve permanenza al Toro è stato molto apprezzato dai tifosi, soprattutto per le sue abilità nei cross e nella manovra offensiva. Ecco la foto:

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ultimo aggiornamento: 29-07-2026

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1 Commento
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3 ore fa

Non smetto di sorridere, davvero mi è impossibile, non so perché mi fa così sorridere 🤦

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