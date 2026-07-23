Il giocatore del Torino dopo essere stato ceduto in prestito alla Juve Stabia ha salutato i tifosi e la squadra granata sui social

Sandrucci è ufficialmente diventato un nuovo giocatore della Juve Stabia fino al giugno del 2027. Dopo aver mosso i primi passi della sua carriera al Torino, il centrocampista ha salutato la squadra e i tifosi attraverso una dedica a commento del suo recente post su Instagram: “Che dire dopo 14 anni che vesto questa maglia è arrivato il momento di salutarci. Ringrazio tutti a partire dai mister ai compagni ai dirigenti ai tifosi e per finire la società. Ho sempre lottato per questa maglia da vero tifoso e vi tiferò per sempre. Non è un addio ma un arrivederci❤️🐂”.

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