Saba Sazonov saluta il Torino e non manca la frecciatina dopo la sua negativa esperienza: “Tutti noi sappiamo perché è andata così”

Saba Sazonov non è più un giocatore del Torino. La sua esperienza in granata, che prometteva bene, si è rivelata molto negativa. Il poco spazio, il prestito a Empoli e il grave infortunio, l’essere messo fuori rosa… Tutti fattori che lo hanno pesantemente condizionato e che hanno contribuito a rendere difficile il suo percorso in Serie A. Sazonov si è sempre fatto apprezzare dai tifosi per la sua semplicità ed educazione. Addirittura è stato visto andare ad allenamento in tram. Il giocatore ha salutato sui social e ha lanciato una frecciatina alla società granata. Non è stato ceduto nella scorsa sessione di calciomercato e lascia così il Torino a paramentro zero, dopo aver passato una stagione in tribuna da fuori lista.

Il saluto di Sazonov

Sazonov ha pubblicato su Instagram una foto di lui davanti a Superga e ha scritto: “Grazie Torino! Grande club, con una storia che tutti conosciamo e ricordiamo. Sono stato felice di aver fatto parte di questa famiglia. Grazie a Torino, città che è diventata la mia casa. Ai tifosi: siete incredibili! Sapete che sono sempre stato uno di voi. Sono sempre stato disponibile e sincero con voi, così come voi lo siete stati con me. Mi dispiace di non aver potuto dare sul campo tutto quello che avrei voluto, di non avervi potuto regalare le emozioni e le gioie che meritate. Ma tutti noi sappiamo perché è andata così e chi è il vero problema. Vi porterò sempre nel cuore. Sempre forza Toro”. Di seguito, il post Instagram del georgiano.