L’esterno granata è tornato a Torino, in questi giorni svolgerà un lavoro personalizzato, per recuperare definitivamente l’infortunio

Zakaria Aboukhlal è tornato questa mattina a Torino, in anticipo rispetto al gruppo, che si ritroverà il 10 luglio. L’esterno granata aveva terminato anticipatamente la scorsa stagione a causa di un infortunio. Era previsto infatti, che l’esterno marocchino tornasse prima del resto del gruppo e da oggi, inizierà il lavoro di recupero, per fare in modo che possa essere a disposizione di Abate il prima possibile.

Una stagione complicata

La prima annata di Aboukhlal al Toro, non è sta delle migliori, nonostante venisse da una stagione positiva al Tolosa, nel campionato francese. In Italia, ha faticato molto ad adattarsi al campionato, non riuscendo quasi mai a conquistare la titolarità e mostrando solo a sprazzi il suo talento. Anche gli infortuni lo hanno limitato molto, costringendolo spesso a fermarsi nel corso della stagione. Una volta smaltito definitivamente l’infortunio, la speranza è che possa finalmente cominciare un nuovo capitolo della sua esperienza al Toro, mostrando le qualità.