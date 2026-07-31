Kian Fitz-Jim, appena trasferitosi al Torino, lascia l’Ajax e i suoi ex tifosi con un saluto sui social: il post del calciatore

Nella giornata di oggi il Torino ha ufficializzato il passaggio a titolo definitivo di Kian Fitz-Jim in granata. L’olandese arriva dall’Ajax per una cifra di circa 2,5 milioni di euro più un 5% sulla futura rivendita. Nel pomeriggio il calciatore ha quindi salutato i suoi ex tifosi e il club che l’ha accompagnato e cresciuto nella sua carriera da calciatore fin dal 2019.

Le parole di Fitz-Jim

Di seguito il saluto ai lancieri da parte del neo calciatore del Torino: “Oggi lascio, con il cuore pesante, il club più grande di tutti. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto, aiutato e apprezzato incondizionatamente in questi sette anni meravigliosi. Ajacied per sempre. Addio”

Il post

Di seguito il post Instagram di Kian Fitz-Jim.