Il classe 2003 si trasferisce dall’Ajax al Torino ed andrà a rinvigorire il reparto dei centrocampisti granata
Era ormai noto che la la trattativa fosse in stato avanzato, ma completate le visite mediche e posta la firma sul contratto ora si può dire che Kian Fitz-Jim è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. L’olandese arriva a titolo definitivo dall’Ajax per circa 2,5 milioni di euro con un’ulteriore percentuale sulla futura rivendita destinata ai lancieri. Il classe 2003 andrà a dare nuovo energie e opzioni al centrocampo di Ignazio Abate, che si prepara ad affrontare il debutto stagionale in Coppa Italia contro la Carrarese e il successivo avvio di campionato contro il Milan.
Le parole di Fitz-Jim
Il Torino, dopo aver annunciato l’arrivo di Fitz-Jim, ha condiviso sui suoi canali social, i video di presentazione del calciatore, all’interno nel quale ci sono state le prime parole del nuovo acquisto granata. Ecco le parole di Fitz-Jim, che è pronto a vestire la maglia granata: “Ci sono storie che restano in un solo luogo e altre che fanno il giro del mondo. Sono felice di essere a Torino ora, Forza Toro“
Sulla carta bell’acquistino stile Petrachi, scuola Ajax ho fiducia che ci fara’ vedere qualcosa di buono. SFT
Anche se il prezzo basso insospettisce, ho letto che il giocatore piaceva molto a Farioli….che qualcosa di calcio ne capisce.
Non ho pregiudizi, spero faccia bene.
Benvenuto.
Bene i veri tifosi del Toro tifano per te,certe gobbe mexde del sito naturalmente sperano che tu fallisca forza Kian SFT
Dammi retta, questo non fa per te,i cinesini hanno il pisellino piccolo . Può darsi arrivi Kapuadi, allora sì che avrai i tuoi buon motivi per gioire. +40🍆
Ma spiegami come mai in ogni tuo commento finisci per parlare di rapporti intimi di natura omo.
Guarda che su internet ci sono siti piu affini ai tuoi interessi, qui si parla di calcio……
Sei talmente abituato ad ingurgitare m3rda che la trovi pure buona
Sei talmente abituato a distribuire mexda in giro che se ti offrono una cioccolata caldia la usi per concimare il prato.
Ciao scimmio già tornato dalla continassa? Sarai senza voce a forza di cantare “cario non vendere!” con i tuoi amichetti rigatini 🤣 inciderete un cd? Titolo: Scimmio e i suoi fratelli? 😂
Ma fregatene di sti poveretti. Saranno i primi a salire sul carro del vincitore non appena le cose andranno meglio, fidati.
Quando passerà ci saranno le auto che volano.
😂😂😂😂🤣altri ritardato mentale della batteria, ma non vi stancate mai di fare il ridicolo?
Non c’è bisogno che rispondi ovviamente.
“Non appena le cose andranno meglio, fidati” questa me la segno 🤣