Il classe 2003 si trasferisce dall’Ajax al Torino ed andrà a rinvigorire il reparto dei centrocampisti granata

Era ormai noto che la la trattativa fosse in stato avanzato, ma completate le visite mediche e posta la firma sul contratto ora si può dire che Kian Fitz-Jim è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. L’olandese arriva a titolo definitivo dall’Ajax per circa 2,5 milioni di euro con un’ulteriore percentuale sulla futura rivendita destinata ai lancieri. Il classe 2003 andrà a dare nuovo energie e opzioni al centrocampo di Ignazio Abate, che si prepara ad affrontare il debutto stagionale in Coppa Italia contro la Carrarese e il successivo avvio di campionato contro il Milan.

Le parole di Fitz-Jim

Il Torino, dopo aver annunciato l’arrivo di Fitz-Jim, ha condiviso sui suoi canali social, i video di presentazione del calciatore, all’interno nel quale ci sono state le prime parole del nuovo acquisto granata. Ecco le parole di Fitz-Jim, che è pronto a vestire la maglia granata: “Ci sono storie che restano in un solo luogo e altre che fanno il giro del mondo. Sono felice di essere a Torino ora, Forza Toro“