Ora è ufficiale l’arrivo del difensore arrivato a parametro zero, che continuerà il resto della preseason insieme alla squadra granata

Ora è ufficiale, Eray Cömert è un nuovo giocatore del Torino. È arrivato il comunicato del club granata che conferma quanto anticipato nei giorni scorsi. Dopo aver completato le visite mediche e firmato il contratto, il difensore svizzero classe 1998, arrivato a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Valencia.