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Ora è ufficiale l’arrivo del difensore arrivato a parametro zero, che continuerà il resto della preseason insieme alla squadra granata

Ora è ufficiale, Eray Cömert è un nuovo giocatore del Torino. È arrivato il comunicato del club granata che conferma quanto anticipato nei giorni scorsi. Dopo aver completato le visite mediche e firmato il contratto, il difensore svizzero classe 1998, arrivato a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Valencia.

Gianluca Petrachi, direttore tecnico del Torino FC
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ultimo aggiornamento: 29-07-2026

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6 Commenti
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Fascia laterale
Fascia laterale
37 minuti fa

Giocherebbe al posto di Coco?

Jones
Jones
1 ora fa

Benvenuto Eray SFT

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
29 minuti fa
Reply to  Jones

Oggi segone doppio, per il nulla assoluto eh! Seeeempre -40 cog.lionazz.o

andrepinga
andrepinga
1 ora fa

lui invece credo sia piu’ un centrale di difesa che si alternera’ con Ismaili

aleandro
aleandro
31 minuti fa
Reply to  andrepinga

Ma che cavolo stai dicendo? Sei ancora qui a sperare che cambi qualcosa???

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
28 minuti fa
Reply to  andrepinga

Io credo anzi sono sicuro, che non sei vero, non puoi essere vero, troppo stupido per essere vero.

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