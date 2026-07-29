Ora è ufficiale l’arrivo del difensore arrivato a parametro zero, che continuerà il resto della preseason insieme alla squadra granata
Ora è ufficiale, Eray Cömert è un nuovo giocatore del Torino. È arrivato il comunicato del club granata che conferma quanto anticipato nei giorni scorsi. Dopo aver completato le visite mediche e firmato il contratto, il difensore svizzero classe 1998, arrivato a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Valencia.
Giocherebbe al posto di Coco?
Benvenuto Eray SFT
Oggi segone doppio, per il nulla assoluto eh! Seeeempre -40 cog.lionazz.o
lui invece credo sia piu’ un centrale di difesa che si alternera’ con Ismaili
Ma che cavolo stai dicendo? Sei ancora qui a sperare che cambi qualcosa???
Io credo anzi sono sicuro, che non sei vero, non puoi essere vero, troppo stupido per essere vero.