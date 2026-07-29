Il centrocampista olandese è da poco atterrato a Torino e svolgerà presto le visite mediche per entrare a far parte del Toro

Pochi minuti fa, il calciatore olandese Kian Fitz-Jim è atterrato all’aeroporto di Torino Caselle, dove è stato accolto dal team manager granata Alessandro Gazzi. Il centrocampista classe 2003 sarà presto un nuovo giocatore del Torino, a breve svolgerà le visite mediche. A SKY sono state rilasciate le prime parole di Fitz-Jim: “Forza Torino!”.