Ecco quali sono le principali trattativa di mercato delle squadre di Serie A, in vista della prossima stagione

Con il calciomercato pronto ad entrare nel suo periodo conclusivo ed infuocato, continuano le trattative delle squadre di Serie A, con l’obiettivo di rafforzarsi in vista dell’avvio del campionato previsto per fine agosto.

Quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva per il futuro dell’attacco della Juventus, ancora in cerca di un nuovo centravanti da affiancare a Dusan Vlahovic nel corso della prossima stagione. La pista più calda è ovviamente quella che porta a Kolo Muani, il quale sembrerebbe essere a un passo dal ritorno in maglia bianconera. L’attaccante dovrebbe arrivare alla Juve attraverso un prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione europea; l’operazione verte su una base di 38 milioni di euro ai quali sono da a aggiungere altri 12 di bonus, per un totale di 50 milioni di euro.

Genoa e Sassuolo al lavoro

Il Genoa procede nel proprio calciomercato volto a rinforzare la rosa che verrà data a disposizione a Daniele De Rossi. Per la difesa spunta il nome di Brayan Medina, braccetto sinistro del Tondela, squadra portoghese. Il Genoa riflette sul suo profilo senza far tramontare la trattativa con il Napoli per Obaretin. Intanto, il Sassuolo ha messo nel mirino un ex centrocampista dell’Atalanta, da poco svincolatosi dal Bologna, ovvero Remo Freuler. Dopo non aver concluso la trattativa araba con il Neom, l’esperto calciatore della nazionale svizzera valuta un possibile proseguo della carriera in Italia, seppur a cifre inferiori. Inoltre, i neroverdi sono in chiusura per lo scambio con il Verona che vedrà il trasferimento di Mulattieri verso il Veneto e di Bowie in casa neroverde.

Venezia, Frosinone, Milan e Napoli

Anche il Venezia ragiona sulle prossime mosse di mercato: un profilo che piace ai verdearancio è Matiàs Moreno della Fiorentina, difensore ventitreenne per il quale è vicinissimo l’accordo. Resta inoltre aperta la pista Sohm. Tra le neopromosse anche il Frosinone è al lavoro per l’ufficializzazione dell’arrivo in gialloblù di Kevin Akpoguma, ex Hoffenheim.

Nei piani alti, invece, il Napoli è alla ricerca di un nuovo difensore per sostituire l’infortunato Alessandro Buongiorno, con il profilo di Todibo che piace molto ai partenopei; tuttavia, non sono da escludere le ipotesi: Gatti, Badiashile e Tiago Gabriel. Infine, il Milan continua nel suo muro rigidissimo verso la Turchia, dove il Fenerbahce è ancora distante dalle cifre richieste dai rossoneri per Rafael Leao, con una richiesta che rimane fissa a 50 milioni di euro per il calciatore portoghese.