Il Cholito ha reso omaggio al fratello che al termine della sfida contro l’Inghilterra ha conquistato la finale del Mondiale
Nella seconda semifinale del Mondiale, l’Argentina è stata protagonista di una straordinaria rimonta contro l’Inghilterra, conquistando nei minuti di recupero il pass per la finale della competizione.
Il traguardo è stato celebrato da tutto il popolo argentino sui social. Tra i tanti messaggi di festa c’è stato anche quello del Cholito Simeone, che ha condiviso una storia sul proprio profilo Instagram per congratularsi con il fratello Giuliano, protagonista della sfida, scrivendo: “Te lo meriti“.
Ringrazia quel pollo di mortimer Tuchel più che altro…