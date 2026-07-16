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Il Cholito ha reso omaggio al fratello che al termine della sfida contro l’Inghilterra ha conquistato la finale del Mondiale

Nella seconda semifinale del Mondiale, l’Argentina è stata protagonista di una straordinaria rimonta contro l’Inghilterra, conquistando nei minuti di recupero il pass per la finale della competizione.

Il traguardo è stato celebrato da tutto il popolo argentino sui social. Tra i tanti messaggi di festa c’è stato anche quello del Cholito Simeone, che ha condiviso una storia sul proprio profilo Instagram per congratularsi con il fratello Giuliano, protagonista della sfida, scrivendo: Te lo meriti.

Giovanni Simeone of Torino FC celebrates after scoring a goal from a header during the Serie A football match between Torino FC and US Sassuolo.
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ultimo aggiornamento: 16-07-2026

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Kawasaki77
Kawasaki77
33 minuti fa

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