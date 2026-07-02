L’ex giocatore del Torino è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell’Al Alain: l’annuncio attraverso il profilo Instagram

Subito dopo aver concluso ufficialmente la sua esperienza al Torino, Lazaro l’1 luglio ha firmato per il suo nuovo club. Con l’inizio della nuova stagione l’austriaco vestirà la maglia dell’ Al Alain, come comunicato nel suo recente post sul suo profilo Instagram: “Sono molto felice e entusiasta di firmare con Al Alain 💜💜 Non vedo l’ora di iniziare, di incontrare i miei nuovi compagni di squadra e di lavorare sodo per raggiungere i nostri obiettivi 🏆

Ai fantastici tifosi, non vedo l’ora di vedervi tutti allo stadio per la prima volta e di sentire la vostra energia 🏟️ Grazie per avermi accolto con le braccia aperte! 🙏🏽💜”.