L’esterno granata, dopo quattro stagioni in granata lascia la squadra

Con l’avvio del mercato è arrivato il momento di salutare diversi giocatori, tra cui Valentino Lazaro. L’esterno granata, lascia a parametro zero il club, dopo quattro anni, in attesa di una nuova sistemazione.

Il post sui social

Lazaro ha scelto i social per salutare il club e i tifosi, ringraziandoli per l’affetto ricevuto durante l’avventura in granata. Queste le sue parole:

GRAZIE ❤️❤️❤️ Non ho mai scelto di parlare molto, né nei momenti belli né in quelli difficili – nemmeno quando era dura restare in silenzio – preferendo lasciare che le cose andassero come dovevano andare. Oggi voglio solo dire grazie per questi ultimi quattro anni, durante i quali ho imparato tanto. Questo club, con i suoi tifosi straordinari, ha un potenziale enorme; continuerò a seguirvi da tifoso mentre cercate di riportare il Toro dove merita di stare. Forza Toro per sempre! 🐂❤️

Ecco il post: