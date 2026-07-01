L’esterno granata, dopo quattro stagioni in granata lascia la squadra
Con l’avvio del mercato è arrivato il momento di salutare diversi giocatori, tra cui Valentino Lazaro. L’esterno granata, lascia a parametro zero il club, dopo quattro anni, in attesa di una nuova sistemazione.
Il post sui social
Lazaro ha scelto i social per salutare il club e i tifosi, ringraziandoli per l’affetto ricevuto durante l’avventura in granata. Queste le sue parole:
GRAZIE ❤️❤️❤️ Non ho mai scelto di parlare molto, né nei momenti belli né in quelli difficili – nemmeno quando era dura restare in silenzio – preferendo lasciare che le cose andassero come dovevano andare. Oggi voglio solo dire grazie per questi ultimi quattro anni, durante i quali ho imparato tanto. Questo club, con i suoi tifosi straordinari, ha un potenziale enorme; continuerò a seguirvi da tifoso mentre cercate di riportare il Toro dove merita di stare. Forza Toro per sempre! 🐂❤️
Ecco il post:
Certe pillole di saggezza scontata , arrivano solo quando se ne vanno ? Certamente non e’ colpa sua se non abbiamo una societa’ . Auguri Lazaro
A dispetto degli insulti che in questi quattro anni molti gli hanno riservato (me compreso) credo che alla fine abbia dato effettivamente quello che aveva, che purtroppo non era granché.
Prima di rallegrarmi per la sua partenza voglio sapere chi lo sostituirà.
Dembelè
Uno ancora più scarso, dubbi?
Per tornare ad essere il Toro è necessaria la dipartita di TDC che deve avvenire subito.