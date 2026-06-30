Il coordinatore e responsabile sanitario tornato a Torino nel 2021 ha ora salutato definitivamente il club al termine del suo capitolo in granata

Conclusa la stagione del Torino, è tempo di salutare nuovamente il dottor Mozzone, che lascia il suo incarico all’interno dello staff granata. Dopo aver ricoperto il ruolo di medico sociale nella stagione 2015/2016, dal 2021 ha assunto l’incarico di coordinatore e responsabile sanitario del club.

Il post sui social

Mozzone ha voluto congedarsi dal Torino e dai suoi tifosi attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram:

“Caro Toro,

dopo 11 anni ininterrotti si conclude oggi la mia avventura come tuo medico.

Ho iniziato prendendomi cura dei Torelli dell’U18 al Bacigalupo, ero in panchina a San Siro quando la nostra Primavera ha vinto la Coppa Italia contro il Milan, e saluto ora dopo quasi 150 panchine in Serie A.

In questi anni ho visto passare tanti Mister, da Mihajlović a D’Aversa, e centinaia di calciatori.

Ogni derby sono arrivato sempre carico, sperando tantissimo che succedesse. Pazienza.

In compenso ho visto molti ragazzi del nostro settore giovanile diventare uomini e calciatori professionisti, qualcuno arrivare a giocare la Champions League.

E questo, per me, conta forse più di tutto il resto.

Ho lavorato, faticato e gioito con tanti colleghi, medici, fisioterapisti, nutrizionisti, riatletizzatori, magazzinieri, sempre nelle retrovie per aiutare i ragazzi a fare bene sul campo. Ognuno di loro è stato fondamentale nel mio percorso e a ognuno di loro va la mia gratitudine.

Il medico sportivo che sono oggi lo devo in gran parte a questa lunga e bella esperienza.

Difficile, a tratti difficilissima, ma bella.

Dopotutto, le difficoltà fanno parte del nostro DNA: se no, non saremmo il Toro.

Ringrazio il Presidente, i Direttori Sportivi e tutti i Dirigenti per la fiducia che mi hanno sempre dimostrato. Posso dire di aver sempre dato il meglio di me stesso, rispettando profondamente questa maglia.

Sfide nuove mi aspettano, ma un pezzo del mio cuore lo lascio al Filadelfia.

È stato un onore percorrere un pezzo della mia strada insieme a voi.

Forza Vecchio Cuore Granata”.

Il post:



