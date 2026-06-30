L’attaccante del Torino dopo essere uscito ai gironi del Mondiale con la Scozia ha commentato così l’esperienza con la sua nazionale

La Scozia ha inaugurato il proprio cammino ai Mondiali con un’importante vittoria contro Haiti. In quell’occasione, anche Ché Adams si è reso protagonista di una giocata decisiva, contribuendo alla prima azione da gol della formazione scozzese. Le successive sconfitte contro Marocco e Brasile, però, hanno impedito alla Tartan Army di proseguire il proprio percorso nella competizione, sancendone l’eliminazione già al termine della fase a gironi.

Dopo l’uscita dal Mondiale, l’attaccante del Torino Ché Adams ha voluto salutare e ringraziare tutti i tifosi attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Da giocatore, sogni di rappresentare il tuo Paese sul palcoscenico più importante. Indossare la maglia della Scozia in un Mondiale è un qualcosa di cui sarò sempre incredibilmente orgoglioso. Purtroppo, questo torneo non si è concluso come tutti speravamo. Abbiamo dato tutto quello che avevamo, ma ci è mancato quel piccolo pezzetto.

Un grazie enorme a ogni singolo tifoso che ha viaggiato, che ci ha guardato da casa e che ci ha sostenuto in ogni momento; il vostro supporto non è mai passato inosservato. Un ringraziamento speciale a Steve Clarke per aver creduto in me e per avermi dato l’opportunità di vivere un sogno. Sono anche orgoglioso di aver condiviso questo viaggio con un gruppo così speciale di giocatori e di membri dello staff.

Grazie. 󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Ché”.

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