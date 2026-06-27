La squadra portoghese ha voluto rendere omaggio al legame con il Torino realizzando una speciale maglia da portiere in granata

La Chapecoense ha voluto rafforzare il proprio legame con il Torino presentando la nuova maglia da portiere per il 2026, un omaggio ai colori e alla storia del club granata.

La divisa, caratterizzata da una base granata arricchita da dettagli dorati, richiama l’identità del Torino e rappresenta un gesto simbolico che sottolinea il rapporto tra le due società, fondato nel tempo su valori condivisi come memoria, rispetto e solidarietà. Il club ha presentato la nuova maglia attraverso i propri canali social con il seguente messaggio: “Tra Chapecó e Torino, la storia ci unisce. 💚La maglia da portiere 2026 nasce come un tributo al Torino, club fratello in una storia segnata da rispetto, memoria e solidarietà. In tonalità granata con dettagli dorati, la divisa porta con sé eleganza, forza e significato in ogni dettaglio: un capo pensato per ricordare che il calcio va ben oltre il semplice gioco. PER SEMPRE AMICI”.

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