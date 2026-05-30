Con il termine del campionato sono ormai diversi i giocatori che hanno approfittato dei giorni liberi per andare in vacanza

Con la conclusione del campionato di Serie A, è tempo di riposo per i calciatori del Torino. Dopo mesi di impegni, allenamenti e partite, diversi giocatori granata hanno scelto di concedersi qualche giorno di vacanza per ricaricare le energie e staccare dalla routine quotidiana.

Coco e Gineitis in vacanza

Tra i diversi giocatori granata, Gineitis e Coco hanno condiviso alcune foto delle vacanze che stanno trascorrendo nei propri giorni liberi. Il centrocampista lituano si è infatti recato a Parigi in compagnia della sua fidanzata, mentre il difensore è volato nella Repubblica Dominicana prima di riprendere ad allenarsi.

La vacanza di Coco: