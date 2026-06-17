Il terzino austriaco, ormai sempre più lontano da Torino, è pronto a cercare una nuova sistemazione da svincolato
Valentino Lazaro, ormai ex giocatore granata, è in procinto di dire addio alla società che lo ha accolto nella stagione 2022/2023. Come riferito dallo stesso giocatore attraverso alcune dichiarazioni, Lazaro non prolungherà il suo contratto con il Torino e, dunque, il 30 giugno 2026 le strade dell’austriaco e del Torino si separeranno. Pertanto, il giocatore sarà svincolato e diversi club hanno manifestato interesse nei suoi confronti. Infatti, secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, si è registrato un interesse da parte di un club arabo, l’Al-Ain, con cui la trattativa sembra essere in chiusura. Dunque, il terzino austriaco, dopo le 4 stagioni in granata, può ripartire dagli Emirati Arabi.
Farà il DJ personale per qualche sceicco.Magari alla mitica Mecca.
Peccato questo era forte
Probabilmente in qualche altro multiverso, ma sicuramente non nel nostro