Il terzino austriaco, ormai sempre più lontano da Torino, è pronto a cercare una nuova sistemazione da svincolato

Valentino Lazaro, ormai ex giocatore granata, è in procinto di dire addio alla società che lo ha accolto nella stagione 2022/2023. Come riferito dallo stesso giocatore attraverso alcune dichiarazioni, Lazaro non prolungherà il suo contratto con il Torino e, dunque, il 30 giugno 2026 le strade dell’austriaco e del Torino si separeranno. Pertanto, il giocatore sarà svincolato e diversi club hanno manifestato interesse nei suoi confronti. Infatti, secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, si è registrato un interesse da parte di un club arabo, l’Al-Ain, con cui la trattativa sembra essere in chiusura. Dunque, il terzino austriaco, dopo le 4 stagioni in granata, può ripartire dagli Emirati Arabi.