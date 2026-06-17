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Il terzino austriaco, ormai sempre più lontano da Torino, è pronto a cercare una nuova sistemazione da svincolato

Valentino Lazaro, ormai ex giocatore granata, è in procinto di dire addio alla società che lo ha accolto nella stagione 2022/2023. Come riferito dallo stesso giocatore attraverso alcune dichiarazioni, Lazaro non prolungherà il suo contratto con il Torino e, dunque, il 30 giugno 2026 le strade dell’austriaco e del Torino si separeranno. Pertanto, il giocatore sarà svincolato e diversi club hanno manifestato interesse nei suoi confronti. Infatti, secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, si è registrato un interesse da parte di un club arabo, l’Al-Ain, con cui la trattativa sembra essere in chiusura. Dunque, il terzino austriaco, dopo le 4 stagioni in granata, può ripartire dagli Emirati Arabi.

Valentino Lazaro of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and SS Lazio.
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ultimo aggiornamento: 17-06-2026

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Berggreen
Berggreen
1 ora fa

Farà il DJ personale per qualche sceicco.Magari alla mitica Mecca.

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
2 ore fa

Peccato questo era forte

TOROnto
TOROnto
2 ore fa
Reply to  Cairo la peggior disgrazia dopo Superga

Probabilmente in qualche altro multiverso, ma sicuramente non nel nostro

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