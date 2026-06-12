Il tecnico vicino a firmare un contratto con il Torino ha salutato così la squadra con cui ha disputato l’ultima stagione

Dopo aver rescisso definitivamente il contratto con la Juve Stabia, il tecnico Ignazio Abate ha salutato l’ambiente e i tifosi tramite un post Instagram: “È arrivato il momento di salutare. Si chiude la mia avventura alla Juve Stabia dopo una stagione che non potrò mai dimenticare. Insieme siamo arrivati a un passo dalla finale playoff. Un traguardo costruito giorno dopo giorno attraverso il lavoro e la capacità della squadra di restare sempre unita e compatta, anche nei momenti più complicati e nelle difficoltà che hanno accompagnato il nostro percorso fuori dal campo. Non smetterò mai di ringraziare i miei giocatori per la serietà, la professionalità e il coraggio che hanno dimostrato ogni giorno. Essere stato il loro allenatore è stato un privilegio e un orgoglio. Se questa esperienza resterà così profondamente nel mio cuore, è anche grazie al rapporto speciale nato con questa città e con la sua gente. Fin dal primo giorno ho sentito l’affetto di Castellammare, una vicinanza che mi ha fatto sempre sentire a casa. In ogni momento della stagione, ho percepito la passione di un popolo che vive il calcio con un amore straordinario. Il vostro sostegno è stato fondamentale per il nostro cammino. Ci avete accompagnato in ogni battaglia e spinto con il vostro calore oltre i nostri limiti. Grazie allo staff, al direttore Matteo Lovisa, a tutte le persone che hanno fatto parte di questo viaggio pieno di emozioni. E grazie Castellammare, per avermi accolto come uno di voi. Da oggi avrete un tifoso in più.

Vi porterò sempre con me e vi auguro il meglio per il futuro.

Ignazio”.