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Il tecnico granata ha condiviso sul suo profilo Instagram un post in cui ha commentato la sessione di allenamento odierna al Filadelfia

Dopo aver aperto i cancelli del Filadelfia per permettere ai tifosi del Torino di seguire l’allenamento odierno, D’Aversa ha condiviso un post sul suo profilo Instagram commentando l’atmosfera vissuta oggi: “Voglia di Toro al Filadelfia: lavoro, orgoglio e grinta! 💪🏽” . Il tecnico ha sottolineato l’importanza del sostegno dei tifosi e ha ringraziato chi è accorso per incoraggiare la squadra. Un gesto pensato anche per avvicinare i sostenitori alla squadra in vista delle prossime sfide di campionato.

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ultimo aggiornamento: 16-03-2026

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bogaboga77
bogaboga77
18 minuti fa

Forza Lettonia

Berggreen
Berggreen
2 minuti fa
Reply to  bogaboga77

😉😂 è proprio fissato,si sarà trovato benissimo in quei luoghi…

Berggreen
Berggreen
57 minuti fa

Sai che quello che ti ha preso,oltre il fatto che eri l’unico che poteva accettare un contratto di 4 mesi, tipo alternanza scuola/ lavoro, è un gobbo di m e r d a?

Cup
Cup
1 ora fa

Trovo curioso che l’allenatore preso perché era l’unico da serie a libero in questo momento, abbia già dimostrato di essere meglio sia di Baroni che di Vanoli, entrambi fortemente voluti dall’incompetente TDC.

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