Il tecnico granata ha condiviso sul suo profilo Instagram un post in cui ha commentato la sessione di allenamento odierna al Filadelfia

Dopo aver aperto i cancelli del Filadelfia per permettere ai tifosi del Torino di seguire l’allenamento odierno, D’Aversa ha condiviso un post sul suo profilo Instagram commentando l’atmosfera vissuta oggi: “Voglia di Toro al Filadelfia: lavoro, orgoglio e grinta! 💪🏽” . Il tecnico ha sottolineato l’importanza del sostegno dei tifosi e ha ringraziato chi è accorso per incoraggiare la squadra. Un gesto pensato anche per avvicinare i sostenitori alla squadra in vista delle prossime sfide di campionato.

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