Il tecnico granata ha condiviso sul suo profilo Instagram un post in cui ha commentato la sessione di allenamento odierna al Filadelfia
Dopo aver aperto i cancelli del Filadelfia per permettere ai tifosi del Torino di seguire l’allenamento odierno, D’Aversa ha condiviso un post sul suo profilo Instagram commentando l’atmosfera vissuta oggi: “Voglia di Toro al Filadelfia: lavoro, orgoglio e grinta! 💪🏽” . Il tecnico ha sottolineato l’importanza del sostegno dei tifosi e ha ringraziato chi è accorso per incoraggiare la squadra. Un gesto pensato anche per avvicinare i sostenitori alla squadra in vista delle prossime sfide di campionato.
Il post:
Forza Lettonia
😉😂 è proprio fissato,si sarà trovato benissimo in quei luoghi…
Sai che quello che ti ha preso,oltre il fatto che eri l’unico che poteva accettare un contratto di 4 mesi, tipo alternanza scuola/ lavoro, è un gobbo di m e r d a?
Trovo curioso che l’allenatore preso perché era l’unico da serie a libero in questo momento, abbia già dimostrato di essere meglio sia di Baroni che di Vanoli, entrambi fortemente voluti dall’incompetente TDC.