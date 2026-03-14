Alcuni giocatori hanno utilizzato i propri canali social per commentare il successo ottenuto all’Olimpico Grande Torino contro il Parma

Giovanni Simeone, al termine del successo casalingo contro il Parma ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram dedicando il gol al figlio Tullio:“Para vos, hijo!”. Come l’argentino anche il suo compagno di reparto Che Adams ha voluto commentare la vittoria tramite un post sul proprio canale social: “3 punti importanti stasera avanti così Forza Toro”. Infine anche Ilkhan ha voluto celebrare la vittoria con un post su Instagram: “Con più fame”.

Il post di Simeone:

Il post di Adams:

Il post di Ilkhan: