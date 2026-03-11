L’attaccante granata in attesa di tornare sul campo ha condiviso un post sui social in cui ribadisce il legame con il Torino

Dopo un inizio positivo, Kulenovic nelle ultime settimane è tornato a frequentare la panchina con una discreta continuità, riuscendo a partecipare solo agli ultimi minuti delle partite dei granata.

Il croato è andato vicino a diventare il nuovo beniamino dei tifosi dopo la rete realizzata contro l’Inter in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia, ma da allora, Kulenovic non ha ancora trovato altri acuti per poter aiutare la squadra.

Titolare con Baroni, riserva con D’Aversa

Nonostante fosse arrivato a in Piemonte da pochi giorni, sotto la guida di Baroni, Kulenovic ha impiegato solo una partita per diventare momentaneamente uno dei titolari del Torino. Dopo l’esordio contro il Lecce, il croato è poi partito titolare sia contro l’Inter che contro la Fiorentina, tornando poi in panchina la settimana successiva anche a seguito del rientro di Simeone dall’infortunio. Kulenovic fu infine inserito tra gli undici titolari nella sfida di Marassi contro il Genoa, un risultato che si rivelò poi fatale e portò all’esonero di Baroni il giorno successivo. Con la successiva nomina di D’Aversa, il croato non è più partito titolare, e ha avuto la possibilità di disputare gli ultimi 7 minuti contro la Lazio e gli ultimi 24 con il Napoli, fornendo in entrambe le occasioni una prova anonima.

Il messaggio di Kulenovic sui social

In attesa di poter tornare con maggiore frequenza sul campo, Kulenovic, nonostante le poche apparizioni in granata, ha comunque voluto usare il suo profilo Instagram per condividere un post dell’ultima partita al Maradona esprimendo il proprio legame e attaccamento alla maglia. La foto condivisa ritrae il giocatore nel corso dell’ultima partita, e come descrizione del post, Kulenovic ha pubblicato con un emoji simbolica del Toro, e il classico #Forzatorosempre.

Il post: