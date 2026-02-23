È arrivata l’ufficialità dell’esonero dell’allenatore granata Marco Baroni. Il 3-0 contro il Genoa la goccia che ha fatto traboccare il vaso

Ecco l’ufficialità che la piazza granata forse si aspettava: non ci sarebbe da sorprendersi dopo il disastro messo in campo dal Toro a Marassi contro il Genoa di ieri. Baroni è stato esonerato: non è più l’allenatore del Torino. Una stagione che non ha mai avuto un momento evidente di risalita. Una stagione iniziata con un rotondo 5-0 a San Siro e terminata (almeno per Baroni) con un altrettanto roboante 3-0 in uno scontro delicatissimo per la salvezza. Baroni non ha mai dato l’impressione di essere riuscito a prendere in mano la squadra, né dal punto di vista tecnico, con formazioni che sono cambiate di settimana in settimana, né dal punto di vista morale, con conferenze spente, dichiarazioni in fotocopia e poca grinta dimostrata a bordo campo.